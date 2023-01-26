Van'da dağcılar 2 bin 733 rakımlı Alikelle Dağı'na tırmandı

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VAN (AA) - Van'da bir grup dağcı, Çaldıran ilçesindeki 2 bin 733 rakımlı Alikelle Dağı'na tırmandı.

Çaldıran ilçesinde bir araya gelen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 6 dağcı, 2 bin 733 rakımlı Alikelle Dağı'nda zirve yapmak için tırmanışa geçti.



Zirveye ulaşan dağcılar, bir süre burada kaldıktan sonra ilçeye döndü.

- "Zirveye kadar neredeyse hiç kar yoktu"



Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, dağın çıkış rotalarını tespit etmek amacıyla dağda zirve yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden olan Çaldıran'da zirvede tişörtle durduklarını belirten Demez, şöyle konuştu:

"Bu, bize küresel ısınmanın geldiği boyutu gösteriyor. Doğaya sahip çıkalım ve küresel ısınmaya karşı tedbirlerimizi alalım. Zirveye kadar neredeyse hiç kar yoktu. Sadece kuzey yamaçta çok az kar vardı. Geleceğimiz için doğaya sahip çıkalım."

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