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Van'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

AA

Van'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

VAN (AA) - Vatan Partisi Van İl Başkanlığı, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasını basın açıklaması ile protesto etti.

Beşyol Meydanındaki Dabbağoğlu Parkı'nda yapılan açıklamayı okuyan İl Başkanı Akile Çevik, Kur'an'ın sadece Müslümanlara değil tüm dünyaya gönderilen bir kitap olduğunu söyledi.

Bütün insanlar olarak birbirlerinin inancına, kitabına, ırkına saygı göstererek yaşamak zorunda olduklarını belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Kur'an yakmak nefreti, düşmanlığı, ayrımcılığı körükleyen bir suçtur. Ancak bu, planlı ve amaçlı bir provokasyondur. Kur'an-ı yakmaya kalkanlar tüm insanlığı, mazlum milletlere, kutsallarımıza, kimliğimize saldırmıştır. Kendisini özgürlük abidesi olarak gören Avrupa ülkeleri, Müslümanlara karşı yapılan bu harekete en ufak tepki göstermemiştir. Hatta NATO 'Kur'an-ı Kerim'i yakmak suç değildir' diyerek adeta nefret suçunu teşvik etmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an yakanların cehennemi Türkiye'yi saramayacaktır. Kur'an'ın aydınlık ışığı Müslümanları birbirine daha da kenetleyecektir. Kur'an'ın ruhlara verdiği ışığı, aydınlığı hiç kimse söndüremez."

Açıklamaya, bazı kent sakinleri de destek verdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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