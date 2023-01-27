Gürpınar'da kuraklıktan etkilenen çiftçiler için gölet yapılıyor

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için sulama göleti yapılacak.

Elaçmaz Mahallesi'nde yapılacak göletle ilgili bilgi veren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, göletin yatırım programına dahil edilmesinin sevindirici söyledi.

İlçede bir projenin daha hayata geçireceğini belirten Tanış, "Etkilerini bu günlerde fazlasıyla hissettiğimiz kuraklığa karşı bu göletin ilçemize ve ülke ekonomimize sağlayacağı faydayı fevkalade önemsiyorum. Bu projeye katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci, DSİ Genel Müdürlüğümüze, AK Parti Van Milletvekillerimiz ile Valimize ilçe halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Sulama göletinin inşa edileceği Elaçmaz Mahallesi sakinleri de yatırımdan dolayı duydukları memnuniyeti dile

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