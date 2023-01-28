Erciş'te 4 katlı binanın çatı katında mahsur kalan kedi kurtarıldı

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, bir kedinin Van Yolu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında 2 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Binaya gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Vatandaşlar, duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti.





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