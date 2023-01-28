Van'da doktorlar ve UMKE gönüllüleri 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı

VAN (AA) - Van'da doktorlar ve 36 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü, 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı.
İl Sağlık Müdürlüğü, kondisyon faaliyeti ve olağan dışı durumlara hazırlıklı olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Tatlı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Harun Eyüpkoca ve 36 UMKE gönüllüsü, 2 bin 300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı.
Katılımcılar, olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı başarıyla tamamladı.