GÜNCELLEME - İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem

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VAN (AA) - İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

- Tarama faaliyetleri sürüyor

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremin Van'da da hissedildiği ifade edildi.

Kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

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