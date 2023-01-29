Tuşba Belediyesi yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, 35 personel ve 20 araçla ilçede karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede dün akşam etkili olan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül'ün koordinasyonundaki karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ana ve ara arterde küreme ve tuzlama, kaldırım ve yaya yollarında da kar temizleme çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların mağdur olmaması için karın etkisini gösterdiği andan itibaren sahada 35 personel ve 20 araçla çalışma yürüttüklerini söyledi.



Yerel yönetimler olarak olumsuzlukları önlemek için her türlü mücadeleyi verdiklerini aktaran Akman, "Soğuk havada büyük bir özveriyle çalışan karla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum. İnsanın olduğu her yere hizmetin götürülmesi gerektiği bilinciyle hareket eden ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyor. Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre görev yapmaya devam edecek." diye konuştu.



















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