Van ve Bitlis'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

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VAN (AA) - Van ve Bitlis'te karla mücadele ekipleri, mahalle ve köy yolları ile ana caddelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar sonrası 300 araç ve 600 personelle karla mücadele başlattı.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda tedbirlerini alan belediye ekipleri, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda, dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyor.

Ekipler çift vardiya ile şehir merkezinde yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderle temizlik yaparken, ana caddelerde ise kar toplama aracı ve iş makinelerini kullanıyor.

Ayrıca ekipler, kar temizleme çalışmalarının aksamaması için vatandaşları araçlarını ana arterlere gelişi güzel park etmemesi ve zorunlu haller dışında toplu taşımayı tercih etmeleri hususunda uyarıyor.

Özalp ilçesinde de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ve Karayolları ekipler mahalle yolları ile Özalp-Van kara yolunda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Başkale ilçesinde de belediye ekipleri kapalı mahalle yolları ile ilçe merkezindeki caddelerde çalışma yaptı. Güne karla uyanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Esnaf Hacı İbrahim Aydın, "Son yıllarda artık kar yağmıyor. Önceki yıllarda 1,5 metre kar yağardı, damları temizlerdik. Yağış olmazsa ekinler boşa gider kuraklık olur, su olmaz. Bu yağışların devam etmesini bekliyoruz." dedi.

- Bitlis

Bitlis Belediyesi ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda kar temizliği ve tuzlama yapıyor.

Etkili olan kar yağışının ardından 55 araç ve 80 personelle çalışan ekipler, vatandaşın sıkıntı yaşamaması için gayret gösteriyor.

Yolları, kaldırımları ve merdivenleri temizleyen ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

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