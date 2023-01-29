İYİ Parti Van İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi yapıldı

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VAN (AA) - İYİ Parti Van İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Faaliyet, denetim ve mali raporların okunup ibra edildiği kongrede konuşan İYİ Parti İl Başkanı Selim Özgökçe, bu yıl yapılacak seçimlere güçlü şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, tek listeyle gidilen seçimde Özgökçe, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı.

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