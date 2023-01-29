Özalp'ta karla mücadele çalışması devam ediyor

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, 30 personel ve 16 araçla karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle yolları ile ilçe merkezindeki caddelerde çalışma yapıyor.

Ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip şehir dışına taşıyor.

Güvenlik güçleri de uygulama noktalarında sürücüleri hız yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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