Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da, terör örgütlerine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 23-29 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

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