Özalp'ta şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi hafif yaralandı.

Çubuklu Mahallesi'nin girişinde, 59 AFJ 551 plakalı minibüs, etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolun kenarına devrildi.

Kazada hafif yaralan ve kendi imkanlarıyla minibüsten çıkan 4 kişinin yardımına, bölgede karla mücadele çalışması yürüten belediye ekipleri yetişti.

Kazayı fark eden ekipler, iş makinesinin yardımıyla minibüsü yola çıkardı.

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