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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarmak için çalışıyor

AA

Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarmak için çalışıyor

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Van'da AFAD İl Müdürlüğünde kısa süre önce arama kurtarma teknisyeni olarak göreve başlayan 23 yaşındaki Yusuf Taşerler, babasıyla aynı ekipte, olası afetlerde ihtiyacı olanlara en kısa sürede yardım etmek için göreve hazır bekliyor.

Kentte 2011'de meydana gelen depremlerde babasının da aralarında bulunduğu ekiplerin hayat kurtarmak için verdiği mücadeleden ve yaptıkları tatbikatlardan etkilenen Taşerler, insanlara faydalı olmak amacıyla arama kurtarma teknisyeni olmaya karar verdi.

Bu amaçla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu inşaat bölümünden mezun olduktan sonra girdiği arama kurtarma teknisyeni sınavını kazanan Taşerler, kısa süre önce Van AFAD İl Müdürlüğünde teknisyen olarak göreve başladı.

Aynı kurumda görev yapan babasıyla ekip arkadaşı olan Taşerler, diğer teknisyenlerle teorik ve pratik eğitimlere katılıyor.

Taşerler, AA muhabirine, bu kutsal mesleğe gönül veren babasıyla insanlara yardım eli uzatmak için çalıştıklarını söyledi.

Babasıyla aynı ekipte olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Taşerler, şöyle konuştu:

"Babam insanlara yardım için gittiğinde, bu görevin gurur verici olduğunu düşünerek arama kurtarma teknisyeni olmak istedim. AFAD'ın yaptığı arama kurtarma teknisyeni ilanına başvurdum ve sınavları kazanarak buraya atandım. Şu anda babamla görev arkadaşıyım. Aynı kutsal mesleği icra etmenin gururunu yaşıyorum. Babam, yeni atanan arkadaşlarımla birlikte bize eğitim veriyor. Babamın 22 yıllık tecrübesini bize aktarması daha donanımlı olmamızı sağlıyor. Başka hocalarımız da var. Bu eğitimler daha başarılı olmamız için yapılıyor."

Küçükken hep babasını ve arkadaşlarını eğitim alırken izlediğini anlatan Taşerler, "Babamla göreve gittiğimizde evden sürekli ararlar. Merak ediyorlar sonuçta ama bu kutsal mesleğe gönül vermiş baba oğul olarak insanlara yardım elini uzatmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz." dedi.

- "Diğer teknisyenler de benim oğlum gibi"

Baba Rahmi Taşerler ise 22 yılı geride bıraktığı mesleği gururla yaptığını ifade etti.

Oğluyla aynı çatı altında insanların yardımına koşmaktan onur duyduğunu aktaran Taşerler, şunları kaydetti:

"Oğlumla aynı mesleği icra etmek gurur verici. Onunla aynı ekipte göreve gitmeyi bana verilmiş bir ödül olarak görüyorum. Oğlum küçüklükten beri arama kurtarma teknisyeni olmak istediğini söylerdi. Ben de bu mesleğin zorluklarından söz ederek başka meslek bakmasını anlatırdım. İşin zorluklarının yanında bir cana el uzatmanın verdiğini mutluluk da var. Oğlum bu mesleği tercih etti. Ben nasıl bu işi severek yapıyorsam oğlumun da severek, isteyerek yapacağına inanıyorum. Yeni atanan arama kurtarma teknisyenlerine oğlum gibi bakıyorum."

Teknisyenlere tecrübelerini aktarmaya özen gösterdiğini dile getiren Taşerler, "Onlar da Yusuf ile birlikte mesleklerinde başarılı olacaklar inşallah. Hiç kimse afet olsun istemez ama olduğunda oğlum ve arkadaşlarıyla müdahale için her zaman hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Van depremi sonrası bu mesleğe ilgi arttı"

Van Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ulutaş da "Ekipteki tecrübeli teknisyenlerden Rahmi Taşerler, sürekli tecrübelerini takım arkadaşlarına aktarıyor. Bölgemiz bildiğiniz üzere deprem bölgesi. 2011'deki Van depremi sonrası bu mesleğe insanlar daha çok ilgi göstermeye başladı. Rahmi arkadaşımızın oğlu da bu süreci yaşamış bir birey olarak babası gibi arama kurtarma teknisyeni olmaya karar vermiş. AFAD ile bağlarını koparmayan Yusuf, sınavda başarılı olduktan sonra burada göreve başladı." diye konuştu.

Yusuf Taşerler'in babasını örnek aldığını ve onun yolunda ilerlediğini belirten Ulutaş, "Baba ve oğluyla aynı mesaiyi paylaşmaktan gurur duyduk. Bu mesleğin kutsallığının bilincinde olan gönüllülerin aramıza katılması bizi motivasyon olarak daha iyi yerlere getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

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