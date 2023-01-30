Saray'da yoldan çıkan minibüsün yardımına ekipler yetişti

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı.

İlçe merkezine gelen 65 DL 523 plakalı minibüs, İslam Mahallesi yakınında kar nedeniyle yoldan çıktı.

Araçta mahsur kalanların yardımına bölgede karla mücadele çalışması yürüten Saray Belediyesi ekipleri yetişti.

Aracın bulunduğu bölgeye gelen ekipler, iş makinesinin yardımıyla minibüsü çıkardı.

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