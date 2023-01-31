Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 781 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 781 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 150 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı olan yolların açılması için çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, şehir merkezinde de cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Kar ve tipi dolayısıyla kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 20 köy ve 72 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri çarşı merkezinde kar temizleme, Karayolları ekipleri de Hakkari-Van kara yolunda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde üç gündür aralıklarla etkili olan kar ve sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşıyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 267 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 272 köy yolunun kapandığını söyledi.

Karın durmasıyla yolların açılmasına yönelik çalışmaların başladığını ifade eden Yentür, acil durumlar için de önemli bölgelerde ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Belediye ekipleri kent merkezindeki kaldırım, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

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