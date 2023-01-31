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VAN (AA) - Van'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, yaralı bir kuş bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı görevlileri harekete geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle ihbarın yapıldığı bölgeye giden jandarma görevlileri, "bayağı atmaca" olarak bilinen kuşun yaralı olduğunu tespit etti.

Koruma altına alınan kuş, tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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