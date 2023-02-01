Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapasitesi arttırılan palyatif servisi açıldı

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binasında hizmete sunulan ve kapasitesi arttırılan palyatif servisinin açılışı yapıldı.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, açılışını gerçekleştirdikleri birimi önemsediklerini söyledi.

Palyatif servisine ciddi anlamda ihtiyaç duyduklarını ifade eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Palyatif servisi ile daha önce ana binamızda 15 yatak olarak bu hizmeti veriyorduk. Bugün burada iki katına çıkacak bir kapasite ile yeni bir alan açmış oluyoruz. Palyatif ilimiz için gerçekten önemli bir ihtiyaçtı. Biz bunu gözlemliyorduk. Bu açıdan uzun zamandır hazırlığını yapmış olduğumuz servisimizin bugün itibarıyla açılışını yapmış olduk."

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Doktor Sevcan Sağlam da birimin Van ve çevre illerdeki palyatif hastalarının ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.

Açılışa, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tosun, hastane yönetimi ve servis çalışanları katıldı.

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