Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1176 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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VAN (AA) - Hakkari, Bitlis, Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1176 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 254 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma yürüttü.

Özalp ilçesinde kar yağışı sonrası beyaza bürünen Emek Mahallesi'nde ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

- Hakkari

Hakkari merkez ve ilçelerinde akşam etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağış nedeniyle sürücülerin trafikte ilerlemekte zorluk yaşadığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde, iş yerleri ve evlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alının bilgiye göre, yoğun kar nedeniyle kent genelinde 105 köy ve 223 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, ana yollarda, kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli-Derecik ile Yüksekova-Derecik kara yolunun bazı bölümleri taşıt trafiğine kapatıldı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 297 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde 103 santimetre ölçülen kar kalınlığının Nemrut Kayak Merkezi'nde ise 91 santimetreyi bulduğunu belirtti.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 297 köy yolunun kapandığını belirtti.

Ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için önemli bölgelerde ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Belediye ekipleri kent merkezindeki kaldırım, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Araçların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar da iş yeri ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Muş Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezindeki kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını bildirdi.

Vatandaşlardan Burhan Sayılgan da bu yıl karın geç yağdığını belirterek, "Vatandaşımız kuraklık endişesi yaşıyordu. Bir kaç günden beri aralıklarla etkili olmaya devam eden kar herkesi sevindirdi." dedi.





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