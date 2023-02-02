Başkale'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA

Başkale'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Başkale Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 38 mahalle ve mezranın yolunu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için ilçe merkezinde ana arterlerde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması da yürüttü.

Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Van'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek ...
Van'da besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Van'da besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını ...
Sulak alanlardaki su kaybı kuşların yaşam alanlarını tehdit ediyor
YEREL HABERLER Sulak alanlardaki su kaybı kuşların yaşam alanlarını ...
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1176 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1176 yerleşim birimine ...
(Görüntülü) VAN&#039;DA KAR YAĞIŞI; 254 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA KAR YAĞIŞI; 254 YERLEŞİM ...
Van'da kar yağışı; 254 yerleşim yerine ulaşım yok
YEREL HABERLER Van'da kar yağışı; 254 yerleşim yerine ulaşım yok
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapasitesi arttırılan palyatif servisi açıldı
YEREL HABERLER Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapasitesi ...
Van polisinden hasta çocuklara moral ziyareti
YEREL HABERLER Van polisinden hasta çocuklara moral ziyareti
Kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce ...
Van'daki oksijen tedavi ünitesi bölgeye hizmet veriyor
YEREL HABERLER Van'daki oksijen tedavi ünitesi bölgeye hizmet ...
(Görüntülü)ERCİŞ&#039;E KAR YAĞDI, ESNAF HALAY ÇEKTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERCİŞ'E KAR YAĞDI, ESNAF HALAY ÇEKTİ
Van'da 7 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Van'da 7 araç trafikten men edildi
(Görüntülü)BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜNÜN VADİDE, MENDERESLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜNÜN VADİDE, MENDERESLER ...
Erciş'e kar yağdı, esnaf halay çekti
YEREL HABERLER Erciş'e kar yağdı, esnaf halay çekti
(Görüntülü) VAN&#039;DA 240 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI (ek)
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA 240 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ...
Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da 9 yaşındaki çocuğa saldırarak ölümüne neden ...
Köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir, toprağa verildi (3)
YEREL HABERLER Köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir, toprağa ...
Van Emniyet Müdürü Aydın, 5 yaşındaki Haticeyi makamında ağırladı
YEREL HABERLER Van Emniyet Müdürü Aydın, 5 yaşındaki Haticeyi ...
(Görüntülü) VAN&#039;DA 240 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA 240 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 5 ...
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 155 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 155 şüpheli ...
Yolu kapalı mezradaki 90 yaşındaki hasta, 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Yolu kapalı mezradaki 90 yaşındaki hasta, 5 saatlik ...
(Görüntülü) EMİR METE&#039;YE SALDIRAN KÖPEK YARIM SAAT SONRA BAŞKASINA DA SALDIRMIŞ - EKİYLE YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) EMİR METE'YE SALDIRAN KÖPEK YARIM ...
Van'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Van'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Van'da 240 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da 240 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.