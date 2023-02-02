Van'da "Çığ Sempozyumu" düzenlendi

VAN (AA) - Van'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından çığ riski ve alınacak önlemlerin değerlendirildiği "Çığ Sempozyumu" düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan AFAD Risk Belirleme ve Önlem Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, ülkenin doğu kesimlerinin hem yükseklik hem kar yağışı yoğunluğu açısından çığ riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Araştırmalarda 38 ilde çığ tehlikesi görülebildiğini anlatan Yılmaz, çığ afetinin deprem hariç diğer afetler arasında azımsanmayacak şekilde acı kayıplara yol açabildiğini belirtti.

Dünya genelinde çığ hadisesinin yılda ortalama 150-200 kişinin can kaybına neden olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ülkemizde 1991-1992 sezonunun kış döneminde 358 vatandaşımızın çığ hadisesinden hayatını kaybettiğini görüyoruz. 2020'de Van'da gerçekleşen çığda da vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerimizin kaybı bizleri üzmüştür." dedi.

Yılmaz, tüm afetlerde olduğu gibi çığda da ülke olarak kriz yönetiminden risk yönetimine doğru bir anlayışı kurumlara hakim kılmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"AFAD olarak Türkiye'de devrimsel anlamda değişiklikler yapıldı. Daha önce devlet kurumlarında kriz yönetimi hakimken, AFAD'ın kurulmasıyla risk yönetimine doğru geçişin önemli bir adımı atılmış oldu. Bu anlamda AFAD olarak baktığımızda pek çok çalışmayı yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi de AFAD'ın kendi kurumsal kapasitesini artırmaya çalışmasıdır. Afetlerle mücadele etme kapasitemizi artırma noktasında hem personel sayımızı hem araç sayımızı yükselttik. Bilgi ve teknoloji anlamında kurumsal kapasitemizi geliştirdik. Türkiye genelinde şu an 616 bin vatandaşımız, bizzat il müdürlüklerimize müracaat ederek AFAD gönüllüsü oldular. Bu gerçekten çok iyi bir rakam. Bu sayının daha da artırılması için çaba sarf ediyoruz."

AFAD İl Müdür Ali İhsan Körpeş de geçen yıl kentin farklı noktalarında 73 çığın meydana geldiği bilgisini verdi.

Alınan önlemler sayesinde çığlarda can veya mal kaybının yaşanmadığını ifade eden Körpeş, "İlimizde çığla ilgili farkındalık düzeyinin yükselmesi, yerinde etkin ve hızlı müdahale yapılması amacıyla bir takım çalışmalar yürüttük. Dolayısıyla afetler öncesinde, tedbir alınabilir olgular olduğunu ortaya koymaya gayret ettik. Bugün de burada gerçekleştirdiğimiz çığ sempozyumu, olası çığ afetlerinin önüne geçilebilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması açısından çok ciddi önem taşıyor." diye konuştu.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahim Aydın da uzun süredir kara yolları ve kayak merkezlerinde çığ noktalarının tespiti için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Aydın, "Sıfır risk diye bir şey yok. Riski yok etmek mümkün eğil. Bu nedenle kabul edilebilir bir seviyeye indirmek lazım. 2006'dan 2021 sezonuna kadar toplam 138 kişi kara yolları ve kayak merkezlerinde çığ nedeniyle hayatını kaybetti. Bu çok yüksek bir rakam. Bu kadar yüksek bir rakamın dünyanın neredeyse hiçbir yerinde olmadığını söyleyebilirim. Kara yollarında ve kayak merkezlerinde çığa bağlı ölümler yaşanıyorsa iyi politikalar geliştirmek gerekir." şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından oturumlarla devam eden sempozyuma, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve kurum amirleri katıldı.​​​​​​​

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