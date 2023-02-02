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VAN (AA) - Iğdır'da korbonmonoksit gazından zehirlenen ve entübe edilen Murat Daştan, Van'da gördüğü 40 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Iğdır'da yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenen 44 yaşındaki 4 çocuk babası Daştan, götürüldüğü devlet hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Entübe edilen ve bilinci kapalı olan hasta, 40 gün yoğun bakımda uygulanan tedaviyle toparlandıktan sonra göğüs hastalıkları servisine kaldırıldı.

Buradaki takiplerden sonra sağlığına kavuşan hastanın yakın zamanda taburcu edileceği belirtildi.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, hastanın soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Hastaya yoğun bakımda tedavi uyguladıklarını belirten Sarıkaya, "Entübe sürecinde bile hiperbarik tedavisi gördü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bunu uygulayan nadir merkezlerden biriyiz. Sağlık çalışanımızın özverili çalışması sonucu hastamızı iyileşmiş olarak görmek bize mutluluk veriyor. Bu sağlık hizmetini Van'ın yanı sıra, çevre illere de sunuyoruz." dedi.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kübra Saçar Kübüç de Iğdır'dan sevk edilen hastanın solunum cihazına bağlı, bilinci kapalı halde getirildiğini ifade ederek, "Yoğun bakım takibi ve hiperbarik ile tedavi sürecini başlatmış olduk. Yaklaşık 40 gün boyunca yoğun bakımda takip ettik. Birkaç kez solunum cihazından ayırdık ancak tekrar bağlanma ihtiyacı oldu. Yoğun tedavi ve takip sonucu hastamızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Hande Çetin ise hastaya erken müdahalede bulunduklarını, iyileşme belirtilerinden sonra hiperbarik tedaviyi sonlandırdıklarını aktardı.

Daştan da evde olduğu sırada soba dumanına maruz kaldığını ama bunu hatırlamadığını bildirerek sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Ağabeyi Öner Daştan da evde kardeşini baygın halde bulduklarını anlatarak, "İlk olarak Iğdır Devlet Hastanesine götürdük. Ardından buraya sevk edildi. Yoğun bakım personelleri çok ilgilendi. Kardeşim ölümden döndü. Buraya ölüsünü getirmiştik. Allah'a şükür, dirisini götürüyoruz. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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