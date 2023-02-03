Van'da geçen ay farklı suçlardan aranan 198 kişi yakalandı

Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 198 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile çalışma yürüten ekipler, çeşitli suçlardan aranan 198 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.