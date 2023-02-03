Van-Bahçesaray kara yolu tedbir amaçlı kapatıldı

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VAN (AA) - Van'da son günlerde etkili olan kar nedeniyle Van-Bahçesaray yolu, tedbir amaçlı geçişlere kapatıldı.

Kent genelinde bir haftadır etkisini aralıklarla sürdüren kar, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 347 mahalle ve mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği Van-Bahçesaray kara yolunu da tedbir amacıyla geçişlere kapattı.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Bakımevi Personel Sorumlusu Murat Yücel, AA muhabirine, sonbahardan bu yana bölgeye çok az kar yağdığını ve bu nedenle yolu kapatmadıklarını anlattı.

Bir haftadan bu yana yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Bu nedenle yolu kapatmak zorunda kaldık. Bölgede çığ tehlikesi var. Birkaç gün daha kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Daha sonra amirlerimizin talimatlarına göre hareket edeceğiz. Yukarı Narlıca Mahallesi'ne kadar yolu açık tutuyoruz. Çığ bölgelerine güvenlik nedeniyle girmiyoruz. Bahçesaray ilçesi ve Yukarı Narlıca Mahallesi'nde iki tarafta da yolu kapattık. Bu yıl ilk kez bu kadar kar yağdı. AFAD ekipleri gelerek bölgede ölçüm yaptı. 1 metre 40 santimetre kar yağmıştı. 2 günden bu yana yağış devam ettiği için kar kalınlığı arttı."

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