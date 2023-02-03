Van'da yolda mahsur araçlar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı

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VAN (AA) - Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ve Saray ilçelerinde yollarda mahsur kalan ambulans ve bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Araç sahipleri karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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