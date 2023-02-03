Van'da geçen yıl 16 milyon 170 bin kişiye toplu taşıma hizmeti verildi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl kent genelinde 16 milyon 170 bin 411 kişiye toplu taşıma hizmeti verdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların toplu taşımada sorun yaşamaması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Geçen yıl kent genelinde "Belvan kart" kullanıcısı 8 milyon 921 bin 847 kişi belediye otobüslerini, 7 milyon 331 bin 604 kişi ise özel halk otobüslerini tercih etti, 4 milyon 553 bin 662 kişi ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlandı.

65 yaş üstü, engelli, gaziler, şehit yakınları, yerel ve ulusal basında çalışan saha personelleri ile diğer hak sahiplerinin sorunsuz taşınması için özel halk otobüslerine, her otobüs için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1500, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından da 2 bin lira olmak üzere 3 bin 500 lira ödeme yapılıyor.



Bu kapsamda 12 ayda Van Büyükşehir Belediyesinden 2 milyon 134 bin 214 lira, Aile ve Hizmetler Bakanlığı tarafından da 2 milyon 400 bin lira ek gelir desteği önemesi gerçekleştirildi.



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