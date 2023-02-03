Van'da çığ felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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VAN (AA) - Van'da 3 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi için mevlit okutuldu.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Çatak'taki Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler ve hayatını kaybedenler için mevlit okundu, dua edildi.

Programın ardından şehit yakınları, Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, İlçe Tabur Komutanı Yüzbaşı Süleyman Akdeniz, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ahmet Erdem Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar, çığda hayatını kaybedenler için Çemik Mahallesi'nde yapılan şehitliği ziyaret etti.

Şehitlerin kabri başında dua eden Kaymakam Sakarya, "Şehitlerimizin anısına ilçe halkının katılımıyla program düzenledik. Rabb'im bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun." dedi.

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