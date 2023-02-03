Van'da 50 internet sitesine erişim engeli getirildi

VAN (AA) - Van'da geçen ay müstehcen, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç içerikli paylaşımların olduğu 50 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş siteleri, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 20 müstehcen, 14 yasa dışı bahis ve 16 dolandırıcılık yapan ve suç içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.
Tespit edilen 50 internet sitesine, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunu kapsamında erişim engeli getirildi.