"Bilişim Van" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

VAN (AA) - Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ortaklığıyla yürütülecek "Bilişim Van" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Uygulama Otelindeki programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'da birçok alanda olduğu gibi bilişim, yazılım, matematik, data ve kitap adına çok güzel işlerin yapıldığını söyledi.

Van'ı bilişim merkezi haline getireceklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bilişim, yazılım, matematik, data ve kitap bunlar altın beşli. Çünkü dünyada iletişim, ulaşım, bilişim teknolojisinde çok büyük değişiklikler var. Türkiye, bölgesinde bir güneş gibi parlarken, her alanda ilerlerken, gelişirken, Van da bu gelişime ve değişime ayak uydurmalı. Biz geleceğe tohum serpiyoruz. Çocukların, gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz. Gençler bizim için önemli. Bu projelerle şehrin imajına olumlu katkı sağlayacağız. İlimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu projeyle üniversite-şehir işbirliğinin en önemli örneğini sergiliyoruz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bilişim Van Projesi Van'ı teknoloji ve inovasyon fikirlerinin tartışıldığı, geliştirildiği bir Kuluçka Merkezi haline getirecek. Teknoloji tabanlı girişimciliği artırarak, katma değerli istihdam oluşturulacak. 3 yılda minimum 10 milyon dolarlık teknoloji ihracatı hedefleniyor. Projenin birinci yılında, toplam 2 bin saatlik geniş kapsamlı bir yazılım eğitimi ile 40 uzman yazılımcı yetiştirilecek."

Programa, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, Kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.