Van'da düşük şüphesi bulunan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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VAN (AA) - Yolu yoğun kar nedeniyle kapanan Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük şüphesi bulunan hamile kadın, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolu kardan kapanan ilçeye bağlı Özbeyli mezrasında dün rahatsızlanan 30 yaşındaki Gülperi Şatır'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Düşük şüphesi olduğu tespit edilen hamile kadının, hastaneye getirilmesi için Özbeyli mezrasına gönderilen ambulansa, yolun kapalı olması nedeniyle karla mücadele ekipleri eşlik etti.

Yoğun kar, tipinin ulaşıma mani olması nedeniyle mezraya bugün gidebilen ekipler, aradan geçen sürede hasta yakınlarıyla sürekli iletişim kurarak durumunu kontrol altında tuttu.

Bahçesaray'da konuşlanan kar tipi özel ambulans ve şantiye ekiplerinin görevlendirildiği hastaya paletli ambulansla ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Şatır'ın uzman doktor tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirledi.

Bunun üzerine ilçeye gönderilen ambulans helikoptere alınan Şatır, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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