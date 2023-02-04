Van'da 2 bin rakamlı mahalle yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor

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VAN (AA) - Van'da Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin rakımlı mahalle yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan kar, Van'da da yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kilometrelerce yol ağını açık tutarak ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Ekipler, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçeleri sınırında bulunan Erciş ilçesine bağlı 11 mahalle yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Bölgede 5 personel ve 3 iş makinesiyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren iş makinesi operatörü İkbal Duman, bölgede kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Duman, "Süphan Dağı eteklerinde karla mücadele ediyoruz. Bu bölgeye çok kar yağıyor. Şu an Ortayayla Grup Yolu Şerefli Mahallesi'nde çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yolunu açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için elimizden gelini yapıyoruz." diye konuştu.

Karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Şerefli Mahallesi Muhtarı Seracettin İşler de "Rakım farkından dolayı kışın buraya çok kar yağıyor. Yollarımız sık sık kapanıyor. Büyükşehir Belediyemiz kar yağar yağmaz yolumuzu hemen açıyor. Kış aylarında ulaşım konusunda sıkıntı yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.





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