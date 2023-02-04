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Van'da "AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlendi

AA

Van'da "AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlendi

VAN (AA) - Van'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Teşkilat Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yıllardır ekip ruhu içinde tüm seçimleri başarıyla yönettiklerini söyledi.

Göreve geldiklerinde ilde 85 bin olan üye sayısını 148 bine çıkardıklarını anlatan Türkmenoğlu, "Van için yeni bir tarih yazacağız. Başarılarımızı birlikte perçinleyeceğiz. AK Parti, kutsal davayı omuzlarında taşıyan bir partidir. Kurumlar kalıcı, isimler gidicidir. Önemli olan hoş bir seda bırakmaktır. Dün bu güzel görevi başkaları yaptı, bugün biz yaptık. Allah'a hamdolsun bu görevi alnımız açık bir şekilde yerine getirdik." diye konuştu.

Görevi bugünden itibaren bıraktığını açıklayan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dava kadınlarla güç kazandı. Bu kutsal emaneti anne şefkatiyle bugüne taşıdırlar. Şimdi bu davayı geleceğe gençler taşıyacak. Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Tüm teşkilatlarımızın Türkiye Yüzyılı'na hazır olması gerekiyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde çalışacağız. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıldır yaptığı devrimlerle bu ülkeye mührünü basmıştır. Ülkeyi dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına sokmuştur. Çok şükür yasaklar tarih oldu. Anadil serbest oldu. Demokrasinin önü açıldı. Her alanda büyük devrimler yapıldı. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Şimdi görevi başka bir arkadaşa bırakıyorum. Hakkınızı helal edin."

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İl Koordinatörü Ruken Kilerci, tüm teşkilatların seçimlere hazır olduğunu söyledi.

Van'da seçim heyecanını şimdiden yaşadığını ifade eden Kilerci, "Teşkilat demek, başarı ve kazanmak demek. Teşkilat, zafer demek. Tüm teşkilatlarımız çok değerli. Bu yüzden tüm iltifatları hak ediyorsunuz." dedi.

Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran, "14 Mayıs'ta karar milletin olacak. Kervan yola çıktı ve menzile ulaşacaktır. Hepimize düşen görev bu kervana katılmaktır. Biz kadınlar omuz omuza vereceğiz, çalmadık kapı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Çalağan da "Doğru bildiğimiz yoldan asla taviz vermeyeceğiz. Bu dava tüm mazlum milletlerin davasıdır. AK Parti sessiz yığınların güçlü sesidir. Güzel Türkiye ve aydınlık yarınlar için ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için tüm teşkilatlarımızla alanlarda olacağız." diye konuştu.

Partiye yeni katılanlara rozetlerinin takıldığı programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, MKYK Yedek Üyesi ve AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Fatih Çiftci, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve parti yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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