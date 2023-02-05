Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1112 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 272 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Van'da son günlerde etkili olan kar nedeniyle Van-Bahçesaray yolu, çığ tehlikesine karşı geçişlere kapalı tutuluyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 59 köy ve 181 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri çarşı merkezinde kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 298 köy yolunun kapandığını belirtti.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki kaldırım, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar da araçların üzerinde, iş yeri ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 302 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede açılması için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte araçlar karla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar evlerinin damında, iş yerlerin önünde ve araçların üzerinde biriken karları temizledi.



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