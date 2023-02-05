Ambulanslarda kullanılacak ultrason cihazları ilk müdahaledeki başarıyı artıracak

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Van'da İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanlarına, acil vakalara ilk müdahalede başarı oranının artırılması, teşhis ve tedavinin hızlandırılması amacıyla ambulanslarda ultrason cihazının kullanılmasına yönelik eğitim veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında ambulanslarda kullanılmaya başlanacak ultrason cihazlarıyla sağlık çalışanlarının, durumu kritik olan hastaların hastaneye nakli sırasında gerekli görüntülemelerini yaparak zamandan tasarruf sağlanması hedeflendi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, kentteki paramedik ve acil tıp teknisyenlerine ultrason eğitimleri vermeye başladı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mehmet Tatlı, AA muhabirine, hastaya ilk müdahalede zaman kaybını gidermek için projeyi Türkiye'de ilk defa Van'da başlatacaklarını söyledi.

Projeyle UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tespitler sayesinde hastaların hastaneye götürüldüğünde daha hızlı müdahale edilme şansı bulacağını anlatan Tatlı, şu bilgileri verdi:

"İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı olarak ilimizdeki ambulanslarımızda hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde ultrason kullanımını gündemimize aldık. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktayız. İlk etapta ilimizde hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yani 112 Acil Sağlık, UMKE ekiplerimizdeki paramedik, acil tıp teknisyeni arkadaşlarımıza ultrasonografi eğitimleri vermeye başladık. Hastane öncesi ultrason aslında çok yeni bir şey değil, dünyada kullanan ülkelerin örneği var ama biz ülkemizde de bunu Van'dan başlatmak istedik. Çok kısa zamanda dünyadaki örneklerinin çok ötesine geçmeyi planlıyoruz ve ülke geneline de yayılmasını sağlamaya çalışacağız."

- "Hızlı müdahale şansı olacak"

Acil vakalarda hastalara hızlı müdahalelerle birçok hayatın kurtarılabileceğini vurgulayan Tatlı, "Zaman eşittir hayat" düsturuyla özelikle acil hastalara ilk müdahaleyi yapacak ekibin, hastanın sorununu hastaneye taşıdığında tespit etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Projeyi bu nedenle çok önemsediklerini anlatan Tatlı, "Örneğin karın içinde yaralanması olan bir hastanın eğer 112 ekipleri tarafından tespiti yapılırsa hastaneye geldiğinde hızlı müdahale şansı olacak. Ekiplerin en büyük yardımcısı olacak ultrason eğitimlerini ilk olarak Van'da yapacağız. Ultrason, hastanın hayatını etkileyeceğine inandığımız bir konudur. Damar yolu açılamayan hastalarda damar yolu açılmasını, iç organlarda oluşacak zararın tespitini kolaylaştıracak. Akciğer ya da karaciğer yaralanmaları daha hızlı tespit edilebilir. Hastanın kardiyak durumu daha hızlı tespit edilip ilk tedavisi yine ambulanslarımızda başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

-"Sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artıracak"

Bu tür çalışmaların sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını vurgulayan Tatlı, şöyle devam etti:

"Hastanın ilk değerlendirilmesi ne kadar iyi olursa onun devamı da daha iyi olacaktır. Bu çalışmaya lokal olarak başladık ama çok fazla talep geldi. Şehir dışından da talep gelince katılım sayımızda artış yaptık. Bu eğitimlerin devamı gelecek ve kısa zamanda tüm ekiplerimize ultrasonografi eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimlerle inanıyorum ki hastane öncesi sağlık hizmeti ekiplerimizin hastaya bakış açıları değişecek. Arkadaşlarımızın, hastanın tedavisinde, tanısında daha aktif rol alarak mesleklerini daha çok seveceklerine inanıyorum."

Eğitime katılan Sivas Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Behnan Gülünay, "Ülkemizde ambulanslarda ultrason cihazı kullanılmaya başlanırsa tanı zamanı kısalacak ve müdahale daha pratik olacak. Doğru yönlendirme açısından bize çok avantajları olacak." dedi.

Van'da 6 yıldır görev yapan paramedik Gülşah Ertaş da eğitim sayesinde artık daha hızlı tanı koyup hayati durumlar için daha hızlı kararlar alabileceğini ifade etti.

Kendilerini geliştirme konusunda önemli bir fırsat elde ettiklerini aktaran Ertaş, "Ambulanslarda kullanılacak bu teknolojiyle hareket halinde de hastaya tanıyı koyabileceğiz. Hastayı en kısa zamanda hastaneye götürdüğümüzde doktora tanısı konusunda hızlı müdahale imkanı sağlayacak ve daha fazla hayat kurtarılacaktır." diye konuştu. ​​​​​​​





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