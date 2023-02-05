Van'da öğretmen adaylarından basın açıklaması

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VAN (AA) - Van'da atama bekleyen öğretmen adayları, 100 bin öğretmen ataması taleplerini dile getirmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

İpekyolu ilçesindeki Memur-Sen İl Binası önünde toplanan 13 ilden öğretmen adayları, şehit öğretmenler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Pınar Balaban, atama bekleyen öğretmen adayları olarak seslerini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Balaban, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin atama istediklerini belirtti.

Basın açıklamasına Memur Sen İl Temsilcisi Mehmet Uca da katıldı.

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