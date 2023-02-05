İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

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Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Saadettin Deneri, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş)

Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Semih Çelik, Andaç Kapan, Muhammed Ertuğrul, Hilmi Şahin)

Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 20-25

Süre: 117 dakika (30, 32, 26, 29)





BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Cizre Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

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