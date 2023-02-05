Van'da vatandaşlar Abalı Kayak Merkezi'nde eğlendi

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VAN (AA) - Van'da vatandaşlar, hafta içi etkili olan karın ardından Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, etkili olan kar sonrası kayak severlere hizmet vermeye başladı.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzarasına karşı kayak yapma imkanı buldu.

Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden kayak merkezinde yoğunluk oluşturan kayakseverler ve kızakla kayan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

İstanbul'dan tatil için Van'a gelen Ayşe Katıran, ilk kez geldiği kayak merkezinde güzel anlar yaşadığını söyledi.

Hafta sonunu fırsat bilererek kayak yapmak istediklerini belirten Yeliz Arslan ise "Merkezde hala yeteri kadar kar yok. Bu nedenle kayak yapmak zorlaşıyor. Yine de burası kalabalık. Biz de eğlenmeye çalışıyoruz." dedi.

Çocuklar ise okullar açılmadan önce kayak merkezinde eğlenmeye çalıştıklarını ifade etti.

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