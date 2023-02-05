Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde eğitime kar engeli

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.



Erciş Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki okullara yarın ara verildiği bildirildi.



Çatak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiği açıklandı.



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