Van'da terör operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 30 Ocak-5 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 18 PKK/KCK, 1 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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