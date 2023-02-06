Van'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Ocak-5 Şubat'ta 8 operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada 203 cep telefonu, 4 bin 489 paket sigara, 120 akıllı saat, tabanca, av tüfeği ve 24 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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