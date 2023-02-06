Van'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderildi

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VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinden 12 arama kurtarma personeli ve 2 araç, deprem bölgesine sevk edildi.



Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Makine İkmal Kampüsü'nde toplanan Edremit Arama Kurtarma ekibi, deprem bölgesine hareket etmeden önce son hazırlıklarını yaptı.

Kaymakamı Yücel Erdem ve Belediye Başkanı İsmail Say'ın katılımıyla 12 arama kurtarma personeli, 2 araçla deprem bölgesine gönderildi.

Say, yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Ayrıca, belediye öncülüğünde "Şimdi Dayanışma Zamanı" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.



Vatandaşların yardımlarını Edremit Belediyesi, Şabaniye Parkı, Erenkent Mahallesi Aile Toplum Merkezi ve Edremit Kent Merkezi Kültür ile Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edebileceği bildirildi.













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