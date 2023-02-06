Gürpınar'da deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kampanyaya destek çağrısında bulunarak, kurum olarak afetle mücadele birimi ve iş makinelerinin yardım için hazır bekletildiğini belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlarla dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yapan Tanış, "Maalesef bu sabah büyük bir depremin şokuyla güne uyandık. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetini depremzedeler için seferber etmiş durumdadır. Gürpınar Kaymakamlığımızla birlikte bir yardım kampanyası başlattık. Soğuk havaya karşı dışarıda bekleyen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere ilk etapta battaniye ve ısıtıcı temini için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



AFAD koordinasyon merkezince ihtiyaç duyulması halinde daha önceden kurdukları teknik donanıma sahip afetle mücadele birimini ve iş makinalarımızı hazırda beklettiklerini aktaran Tanış, şunları kaydetti:



"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünde Gürpınarlı hemşerilerimin kampanyamıza vereceği desteği önemli buluyorum. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Yardım malzemelerinin belediye kültür merkezinde toplanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.