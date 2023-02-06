İpekyolu'nda deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Kaymakamlığı ile İpekyolu Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyada, vatandaşların yardımlarını İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü koordinesinde İskele Caddesi Van TSO binası karşısındaki Van Atatürk Lisesi Saran Spor Salonunda görevlilere teslim edebileceği bildirildi.

Toplanan yardımların kaymakamlık koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırılacağı belirtildi.









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