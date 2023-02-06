Van'da depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı

AA

Van'da depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve Kızılay Şubesi koordinasyonundaki yardım kampanyasında vatandaşlar, depremden etkilenen vatandaşlar için temin ettikleri kullanılmamış kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemelerini ilçedeki Kızılay deposuna getirdi.

Görevlilerce tasnif edilen malzemeler, daha sonra paketlenerek, gönderilmeye hazır hale getirildi.

Erciş Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Sağlam, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak istediklerini söyledi.

Toplanan yardımların koordineli şekilde bölgeye ulaştırılacağını belirten Sağlam, "Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin acısını tüm vatandaşlarımız hissediyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Kent sakinlerinden Ömer Karaman da yardım kampanyasına herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, "Evimde kullanılmamış 2 battaniyem vardı. Görevlilere teslim ettim. Biz de aynı durumu yaşadık. Depremin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Gürpınar Belediyesi de 5 personel, 2 kamyon, 1 tır ve 1 ekskavatörü deprem bölgesine sevk etti. Belediye Meclisi de 500 bin lira nakdi ve ayni yardım yapılması kararı aldı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, depremin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Tanış, şunları kaydetti:

"Yaraları sarmak için seferberlik başlattık. Tüm Türkiye tek vücut olarak yaraları sarmaya çalışıyor. 4 iş makinamızı AFAD koordinasyonuyla bölgeye gönderdik. Yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç duyulan tüm malzemeleri göndereceğiz. Meclis toplantımızda 500 bin lira nakdi yardım kararı aldık. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Depremi yaşadık, zorlukların ne olduğunu biliyoruz. Bir koli yardımın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu afeti de el ele vererek atlatacağız."

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ de deprem bölgesinde kurulacak çadırkentlere enerji verilmesi için ihtiyaç duyulan elektrik malzemelerini, 3 jeneratör, 4 arazi aracı, 3 sepetli platform aracı ve 22 kişilik arıza bakım ve onarım personelini bölgeye sevk etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'daki belediyeler arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderiyor
YEREL HABERLER Van'daki belediyeler arama kurtarma ekiplerini deprem ...
Van Valiliğinden "kentte büyük bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden "kentte büyük bir deprem beklendiği" ...
İpekyolu'nda deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER İpekyolu'nda deprem bölgeleri için yardım kampanyası ...
Van'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Van'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk ...
Gürpınar'da deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Gürpınar'da deprem bölgeleri için yardım kampanyası ...
Van'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderildi
YEREL HABERLER Van'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ...
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli ...
Van'da farklı suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı
Van'da terör operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli ...
Van'da 307 bin 90 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Van'da 307 bin 90 öğrenci ders başı yaptı
Van'daki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti
YEREL HABERLER Van'daki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine ...
(Görüntülü) VAN - ERCİŞ&#039;TE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN - ERCİŞ'TE TAŞIMALI EĞİTİME 1 ...
Erciş´te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Erciş´te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
(Görüntülü) VAN&#039;DA DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN KADIN 4 SAATLİK MÜCADELE İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN ...
Van'da doğum sancıları başlayan kadın 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Van'da doğum sancıları başlayan kadın 4 saatlik ...
Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde eğitime kar engeli
Van'da vatandaşlar Abalı Kayak Merkezi'nde eğlendi
YEREL HABERLER Van'da vatandaşlar Abalı Kayak Merkezi'nde eğlendi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Van'da öğretmen adaylarından basın açıklaması
YEREL HABERLER Van'da öğretmen adaylarından basın açıklaması
(Görüntülü) 13 İLDEN VAN&#039;A GELEN ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN &#039;100 BİN ATAMA&#039; TALEBİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 13 İLDEN VAN'A GELEN ÖĞRETMEN ...
Ambulanslarda kullanılacak ultrason cihazları ilk müdahaledeki başarıyı artıracak
YEREL HABERLER Ambulanslarda kullanılacak ultrason cihazları ilk ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA 272 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA 272 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ...
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1112 yerleşim birimine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.