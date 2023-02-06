Van'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi

AA

Van'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen malzemelerin yüklendiği 10 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Depremzedeler için Erciş ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe sakinlerinin getirdiği elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin ağırlıkta olduğu malzemeler, 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonu'nda toplandı.

Görevli ve gönüllüler tarafından tasnif edilen malzemelerin kolilenerek yüklendiği 10 tır, dualar eşliğinde Malatya'ya uğurlandı.

Malzemelerin hazırlanma çalışmalarına destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere, depremin ardından ülkede 85 milyon insanın tek yürek olduğunu söyledi.

Malzemelerin toplandığı alanda sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları aktardı:

"Isıtıcısından battaniyesine, kuru gıdadan yaş gıdaya, hijyen malzemeleri, bebek maması, biberon, emzik, ekmek gibi ürünler ayıklandı. Kolileme işlemlerini görevli ve gönüllü vatandaşlarımız canla başla yapıyorlar. Şu ana kadar ısınma malzemelerinden tutun gıda malzemelerine kadar 10 tır malzemeyi toparladık. Belediye olarak iş makineleri ve kamyonlarımızı felaketin yaşandığı Malatya iline gönderdik. Van'ımız, Malatya ile eşleştirildi. Ayrıca bugün daha önce arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucularımızı ve belediyede görevli 40 arkadaşımızı ihtiyaç duyulan bölgelere arama kurtarma çalışmaları için gönderdik. Rabb'im vefat edenlere rahmet etsin, yaralılara da acil şifalar nasip etsin. Milletimizin başı sağ olsun."

Gönüllülerden Emine Galiç Şengöz de kampanyaya destek verdiklerini dile getirerek, "Daha önce biz de depremi yaşadık. O duyguları biliyoruz, o acıları yaşadık. Şu an ilçemizin her yerinden, her evinden yardım gelmekte. 10 tıra malzeme yükledik. Rabb'im bir daha bu acıları yaşatmasın inşallah." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı
YEREL HABERLER Van'da depremzedeler için yardım seferberliği ...
Van'daki belediyeler arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderiyor
YEREL HABERLER Van'daki belediyeler arama kurtarma ekiplerini deprem ...
Van Valiliğinden "kentte büyük bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden "kentte büyük bir deprem beklendiği" ...
İpekyolu'nda deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER İpekyolu'nda deprem bölgeleri için yardım kampanyası ...
Van'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Van'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk ...
Gürpınar'da deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Gürpınar'da deprem bölgeleri için yardım kampanyası ...
Van'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderildi
YEREL HABERLER Van'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ...
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli ...
Van'da farklı suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı
Van'da terör operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli ...
Van'da 307 bin 90 öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Van'da 307 bin 90 öğrenci ders başı yaptı
Van'daki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti
YEREL HABERLER Van'daki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine ...
(Görüntülü) VAN - ERCİŞ&#039;TE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN - ERCİŞ'TE TAŞIMALI EĞİTİME 1 ...
Erciş´te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Erciş´te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
(Görüntülü) VAN&#039;DA DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN KADIN 4 SAATLİK MÜCADELE İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN ...
Van'da doğum sancıları başlayan kadın 4 saatlik mücadele ile hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Van'da doğum sancıları başlayan kadın 4 saatlik ...
Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde eğitime kar engeli
Van'da vatandaşlar Abalı Kayak Merkezi'nde eğlendi
YEREL HABERLER Van'da vatandaşlar Abalı Kayak Merkezi'nde eğlendi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Van'da öğretmen adaylarından basın açıklaması
YEREL HABERLER Van'da öğretmen adaylarından basın açıklaması
(Görüntülü) 13 İLDEN VAN&#039;A GELEN ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN &#039;100 BİN ATAMA&#039; TALEBİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 13 İLDEN VAN'A GELEN ÖĞRETMEN ...
Ambulanslarda kullanılacak ultrason cihazları ilk müdahaledeki başarıyı artıracak
YEREL HABERLER Ambulanslarda kullanılacak ultrason cihazları ilk ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA 272 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA 272 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.