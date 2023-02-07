Van ve Bitlis'te depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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VAN/BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Van'da 2011'de meydana gelen depremleri yaşayan vatandaşlar, Valilik, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde başlatılan yardım kampanyalarına tüm imkanlarıyla katkı sağlamaya çalışıyor.

Depremzedelerin yaralarının kısa sürede sarılması için dua eden Vanlılar, oluşturulan noktalara giderek temin ettikleri yardımları teslim ediyor.

Özalp ilçesinde de Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının depremzedeler için temin ettiği yardım malzemeleri, depremden etkilenen Malatya'ya gönderildi.

Elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerinin yüklendiği tır, dualarla uğurlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, depremin ardından ülkede 85 milyon insanın tek yürek olduğunu söyledi.

Yoğun kara rağmen ilçede imkanların seferber edildiğini belirten Nasır, şöyle konuştu:

"Isıtıcısından battaniyesine, kuru gıdadan yaş gıdaya, hijyen malzemeleri, bebek maması, biberon, emzik, ekmek gibi ürünler ayıklandı. Kolileme işlemlerini görevliler canla başla yapıyor. Belediye olarak iş makineleri ve kamyonlarımızı felaketin yaşandığı Malatya'ya gönderdik. Depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan yardım kamyonlarından ilki ilçemizden yola çıkmıştır. Rabbim vefat edenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar nasip etsin. Milletimizin başı sağ olsun."

- Yardım toplama noktalarında yoğunluk yaşanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de vatandaşlar, deprem bölgesine gönderilecek yardımların toplandığı noktalarda yoğunluk oluşturuyor.

Tatvan Kaymakamlığı ile Tatvan Belediyesince, Yaşam Alışveriş Merkezi ve Fuar Sergi Salonu'nda başlatılan yardım kampanyasına ilgi gösteren ilçe sakinleri, temin ettikleri gıda, kıyafet, hijyen yardımlarını görevlilere teslim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, depremden etkilenen 10 ilde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Vatandaşların çok duyarlı davrandığını ve herkesin imkanları dahilinde yardımcı olduğunu belirten Ökmen, "Kampanya yarın da devam edecek. Depremzede kardeşlerimiz için daha çok destek bekliyoruz." dedi.

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