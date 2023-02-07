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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'dan deprem bölgesine giden ekipler enkaz altından 9 kişiyi kurtardı

AA

Van'dan deprem bölgesine giden ekipler enkaz altından 9 kişiyi kurtardı

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan Malatya'ya giden ekipler, yıkılan binaların enkazından 9 kişiyi kurtardı.

Edremit Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, deprem bölgesine gönderilen belediye bünyesindeki 12 arama kurtarma personeli Malatya'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

AFAD koordinasyonunda yıkılan Efruz Sitesi'ne yönlendirilen arama kurtarma ekibi, ilk olarak enkaz altındaki Şahin Ulutaş'a ulaştı.

Yaralı kurtarılan Ulutaş'ı sağlık görevlilerine teslim eden ekipler, aynı bölgedeki başka bir enkazdan da Yasemin Karakurt'u yaralı olarak çıkardı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibinin Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarında görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı PAK ekibinin, arama kurtarma çalışmalarında 7 kişiyi enkaz altından kurtardığı ifade edildi.

Ekipler, görevlendirildikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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