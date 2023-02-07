Erciş'te vatandaşlar kar altında kan vermek için sıraya girdi

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar, yoğun kara rağmen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan aşı bağış aracının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Van ve ilçelerde Türk Kızılay görevlilerince oluşturulan kan bağışı noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Erciş ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen kan bağışı aracının bulunduğu noktaya gelenler, kan vermek için saatlerce sıra bekledi.

Bağışçılardan Cemal Aslan, AA muhabirine, sabah erken saatlerden itibaren kan vermek için belirlenen noktaya geldiklerini söyledi.

Depremden etkilenenlerin acılarını paylaştıklarını belirten Aslan, "Yaklaşık 3 saattir burada yoğunluk yaşanıyor. Erciş halkı, 2011'de yaşanan depremden dolayı büyük bir duyarlılık gösteriyor. Gün birlik olma günü. Bu duyarlılığı görünce mutlu oluyoruz. 2011'de 7,2 büyüklüğündeki depremle bu acıyı yaşadık. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız." diye konuştu.

Türk Kızılay Erciş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mevlut Selçuk ise "Ercişli vatandaşlar kampanyamıza büyük duyarlılık gösteriyor. Sabah erkenden insanlar kan vermek için geldi. Büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.





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