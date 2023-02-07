Vanlı kadınlar depremzedeler için kumanya hazırlıyor

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kadınlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için kumanya hazırladı.

İlçedeki Aile Destek Merkezlerinde görevli kadınlar ile belediye personeli, depremzedelerin gıda ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla belediye bünyesindeki Norduz Sofrası'nda bir araya geldi.

Kadınlar hazırladıkları paketleri, depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere görevlilere teslim etti.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, devlet ve millet kaynaşmasıyla yaraların sarılması için gayret ettiklerini ifade ederek, "Ülkemizin yaşadığı depremden dolayı Gürpınar olarak bir yardım seferberliği başlattık. 10 bin kumanyayı deprem bölgesine göndermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da ilçede büyük bir yardımlaşma ve dayanışma seferberliği başlattıklarını bildirerek, "Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamak istiyoruz. Farklı mahallelerde bulunan Aile Destek Merkezlerimizde görevli kadınlar ve çalışanlarımız şu an büyük bir gayretle kumanyaları hazırlıyor. Deprem bölgesine hızlı, güvenli ve pratik şekilde gönderebileceğimiz bir yemek hazırlıyoruz. İnşallah bu yemekleri akşam deprem bölgesine ulaştırmayı hedefliyoruz. İlk etapta 10 bin kişilik hazırlıyoruz." açıklamasını yaptı.

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