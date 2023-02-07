Vanlılar depremzedeleri evlerinde misafir etmek istiyor

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van'da yüzlerce ev ve birçok otel, deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşların misafir edilmesi için hazırlandı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları da düzenledikleri kampanyalarla, depremzedeleri evlerinde ve otellerde misafir etmek istediklerini belirtti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de deprem yaşamış bir kent olarak, bölgedeki insanları anlayabildiklerini söyledi.

Oda olarak depremzedelere bir nebze de olsa yardımcı olmak için kampanya başlattıklarını belirten Takva, şunları kaydetti:

"İmkanları doğrultusunda destek veren herkese teşekkür ederim. Kampanya haberi yayıldıktan sonra insanlar bize ulaşmaya başladı. Dün itibarıyla deprem bölgesinden ilimize gelecek 100 aileyi barındırabilecek bir mekansal düzeye ulaştık. Bugün topladığımız ayni ve nakdi yardımları hızlı bir şekilde deprem bölgesine ilgili kurumlar üzerinden ulaştırmanın çabası içinde olacağız. Elimizden geldiğince bu duyarlılıkla davranmamız gerektiğinin farkındayız. Şu anda insanlar açıkta ve yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Barınma sorunları var. İnsanların şu aşamada varsa imkanları katkı sağlasınlar ya da depremzedeleri misafir etsinler. Bunun çağrısını yapmak istiyorum. Şu ana kadar 1 milyon liranın üzerinde nakdi desteğe ulaşmış olacağız. Bununla beraber iki tıra yakın ayni destek toplanmış durumda. Bunları kurumlar üzerinden deprem bölgesine ulaştırmaya çalışacağız."

Van'da otelcilerin, vatandaşların yaptıkları açıklamalarla, sosyal medya mesajlarıyla insanları evlerinde misafir etmek istediğini anlatan Takva, "Bu, takdir edilecek bir davranıştır. Biz de Van depremi sonrası göç ettik. Gittiğimiz yerlerde insanlar kendi evlerini açtılar. Kendi yakınlarımızın evlerinde kaldık. Bu süreci yaşamış insanlarımız bu konudaki duyarlılıklarını üst düzeyde hayata geçirecekler. Bu bir insani vazifedir." dedi.

- Üniversiteden yardım seferberliği

Van YYÜ Rektörlüğü koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyasında da öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, temin ettikleri kullanılmamış kıyafet, gıda, battaniye, elektrikli soba ve kişisel hijyen malzemelerini kampüste belirlenen alanlara getirdi.

Görevlilerce tasnif edilen malzemeler, daha sonra paketlenerek, gönderilmeye hazır hale getirildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, toplanan yardımların koordineli şekilde bölgeye ulaştırılacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak istediklerini belirten Şevli, "Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremleri yaşadık. Yaşanan deprem, yıkıcı depremleri yaşayanlar olarak hepimizi çok üzdü. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Toplanan yardımları en kısa sürede deprem bölgesine ulaştıracağız." diye konuştu.

Üniversite olarak Deprem Koordinasyon Komisyonu oluşturduklarını anlatan Şevli, şunları kaydetti:

"Birimlerimiz depremden etkilenen öğrencilerimizle ve personel yakınlarıyla irtibat kuruyor. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezimiz 93 servis yatağı, 26 tane 3. basamak yoğun bakım, 15 tane 2. basamak yoğun bakım yatağı ile tüm hasta sevk talebine hazır. Gönüllü arama kurtarma ekiplerimiz ile sağlık çalışanlarımız AFAD koordinasyonunda Pazarcık'a gitti. Van YYÜ Tıp Fakültemizden, travma bölümlerimizden gönüllü doktor ve hocalarımızdan oluşan 15 kişilik hekim listemizi oluşturup AFAD'a bildirdik. Şu an deprem bölgesindeler."





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