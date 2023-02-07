Van depremini yaşayan toplu taşıma aracı sahipleri bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladı

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VAN (AA) - Van'da toplu taşıma aracı sahipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çalışmalara destek vermek amacıyla bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladı.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde büyük acılar yaşayan Vanlılar, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olmak için çeşitli yardım kampanyaları düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsçüleri Dayanışma Derneğine bağlı 122 hat sahibi ile minibüsçüler, araçlarına "Bugün kazancımızı depremzede kardeşlerimize bağışlıyoruz" yazısı asarak, bir günlük kazançlarını depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışladıklarını açıkladı.

Dernek Başkanı Zeki Elmas, AA muhabirine, depremin ardından herkesin depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Elmas, şunlar kaydetti:

"Depremin acısını bizlerde 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşadık. Bu yüzden depremzede kardeşlerimizi çok iyi anlıyoruz. Türkiye'de acı bir olay yaşandı. İllerdeki acı hepimizin. Dernek üyelerimizle bir yardım kampanyası başlattık. 122 şoför arkadaşımız bir günlük kazançlarını bağışladı. Türkiye Halk Otobüsleri Birliğine de bu çalışmamızı bildirdik. 81 ilden kampanyaya destek veriliyor. Vanlılar olarak buna öncülük ettik. Vatandaşlarımızın da desteğini alıyoruz. Depremzedelerin acılarını en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Toplanan yardımları yönetim kurulu üyelerimizle birlikte deprem bölgesine ulaştıracağız."

Otobüs şoförü Engin Irtak ise depremin ardından tüm ülkenin tek yürek olduğunu anlattı.

Van depremlerini yaşamış biri olarak bölgedeki insanları çok iyi anladığını dile getiren Irtak, "Yaşanan deprem hepimizi derinden etkiledi. Derneğimizin başlattığı kampanyaya destek verdik. Vatandaşlarımız da destek oluyor. Araçlarımıza binen yolcular para üstünü geri almıyor. 100 lira uzatıp para üstünü almayanlar var. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Vedat Arsidar da "Depremin üzüntüsünü yaşıyoruz. Derneğimizdeki tüm şoför arkadaşlarla birlikte yardım kampanyasına destek verdik. Bir günlük kazancımızı depremzede kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Allah böyle acıları bizlere bir daha yaşatmasın." dedi.

Van'da minibüs hattı sahipleri de kampanyaya destek vererek bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladı.









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